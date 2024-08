CMLL Domingo Familiar 8.18.2024 Results: Trios Headliner, More

CMLL held the event Domingo Familiar on August 18, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful:

*Match Relámpago: Fantasy def. Pequeño Pólvora.

*2/3 Falls Match: Okumura & La Ola Negra (Dark Magic & Espanto Jr.) def. Capitán Suicida & Los Dulces Atrapasueños (Rey Cometa & Espíritu Negro) (2-1).

*Match Relámpago: Xelhua def. Pólvora.

*2/3 Falls Match: Blue Panther, Star Black & Fugaz def. Kráneo & Los Gemelos Diablo (Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II) (2-1).

*2/3 Falls Match: El Valiente & Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero & Stuka Jr.) def. Magnus & Los Infernales (Euforia & Mephisto) (2-0).

*2/3 Falls Match: Máscara Dorada, Atlantis Jr. (w/ KeMalito) & Ángel de Oro vs. Robbie X, Mansoor & Flip Gordon (2-1).