CMLL Lunes Clásico Results 1.6.25: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held Lunes Clásico show on Monday night, and the results are online. You can see the full results of from the Puebla show below (per Fightful):

* Meyer & Silver def. El Hijo del Perverso & Espiritu Maligno

* Full Metal, Pequeno Polvora, Pequeño Violencia, Pierrothito & Rostro De Acero def. Shockercito, Ultimo Dragoncito & Pequeño Sky Team

* Crixus, Hijo de Stuka Jr. & Multy def. Brillante Jr., Rayo Metalico & Rey Samuray

* Hijo de Octagón & La Fuerza Poblana def. El Hijo del Villano III, Guerrero Maya Jr. & El Cobarde

* Los Depredadores def. Místico, Atlantis Jr.& Octagón

Silver y Meyer arrancan las emociones del #LunesClásicoCMLL dando cuenta del Hijo del Perverso y Espíritu Maligno.

La fortaleza de Crixus ha sido clave en la victoria de su bando completado por Multy y el Hijo de Stuka Jr.