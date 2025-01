CMLL Martes de Arena Mexico Results 1.28.25: Light Heavyweight Championship Match, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tueday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Match Relámpago: Disturbio def. Astral.

* Two Of Three Falls Match: Brillante Jr., Valiente Jr. & Oro Jr. def. La Ola Negra (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Divinos Laguneros def. Las Bestias del Diablo via DQ (2-0)

* CMLL World Light Heavyweight Championship Match: Averno def. Legendario

* Two Of Three Falls Match: Templario, Titán & Esfinge def. Los Depredadores (2-1)

La experiencia de Disturbio ha marcado diferencia ante la fortaleza de Astral en este #MatchRelámpago 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/bnzO04wKwM|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/zmvf0nQWVU — Arena México (@Arena_MX) January 29, 2025

Akuma pierde la cabeza y es descalificado por exceso de rudeza ante Blue Panther 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/bnzO04wKwM|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/bZQi4rtonT — Arena México (@Arena_MX) January 29, 2025