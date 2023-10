CMLL Night of Champions Results: New Trios Champions Crowned, More

CMLL held its Night of Champions show last Friday, with new Trios and Women’s Champions being crowned and more. You can see the full results below from the Arena Mexico show, per Fightful:

* CMLL World Light Heavyweight Championship Match: Barbaro Cavernario def. Sphinx.

* CMLL World Womens Championship Match: Stephanie Vaquer def. Catalina

* CMLL World Mini Estrella Championship Match: Mercurio def. Pierrothito.

* CMLL World Middleweight Championship Match: Mistico def. Virus.

* CMLL World Trios Championship Match: Los Indestructibles def. The Dream Catcher Sweets

* CMLL Welterweight Championship Match: Titan def. Golden Ma

