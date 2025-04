CMLL Sábado De Coliseo Results 4.19.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Príncipe Daniel & El Vigía def. Carnifice & Vengador

* Two Of Three Falls Match: Los Dulces AtrapaSueños def. La Ola Negra (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Hijo del Villano III, Okumura & Yutani def. La Fuerza Tapatía (2-1)

* Match Relámpago: Zeuxis def. Skadi

* Two Of Three Falls Match: Blue Panther, Volcano & Capitán Suicida def. Los Bárbaros (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Infernales def. Atlantis, Flip Gordon & Esfinge (2-1)

Príncipe Daniel sella su victoria junto a El Vigía con frankesteiner sobre El Vengador. Carnifice fue aliado del rudo. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/wnQ3AvFOHp|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/x8w0bltJFe — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) April 20, 2025

La Fuerza Tapatía se ha visto superada por la rudeza sin control del Hijo del Villano III y los japoneses Okumura y Yutani. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/wnQ3AvFOHp|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Ef81fp7Kow — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) April 20, 2025