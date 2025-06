CMLL Sábado De Coliseo Results 6.21.25: United Empire In Action, More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday and the results are online. You can see the full results below from the Arena Coliseo show, per Fightful:

* Match Relámpago: Último Dragoncito def. Pequeño Olímpico

* Two Of Three Falls Match: Lluvia & India Sioux def. Valientes (Hera & Olympia) (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Valiente Jr., Volcano & Hijo del Pantera def. Espanto Jr., Felino & Kráneo. (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Dragónes (Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario & Dragón de Fuego def. Guerrero Maya Jr., Vegas Depredador & Crixus (2-1)

* Templario, TJP & Francesco Akira def. Guerreros Laguneros

* Shingo Takagi, Titán & Hiromu Takahashi def. Galeón Fantasma

