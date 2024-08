CMLL Sábado De Coliseo Results 8.17.24: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday night, and the results are online. You can see the full results below from the show, https://www.fightful.com/wrestling/results/cmll-sabado-de-coliseo-8172024-results-esfinge-vs-euforia-titan-rocky-romero-mansoor-more target=new>per Fightful:

* Kemalito & Periquito Sacaryas def. Mije & Tengu

* El Audaz, Robin & Diamond def. La Ola Blanca (2-1)

* La Dinastía Panther def. Los Cancerberos del Infierno (2-1)

* El Sagrado & Los Villanos def. Rey Bucanero & Los Felinos (2-1)

* Match Relámpago: Esfinge and Euforia fought to a time limit draw

* Rocky Romero, Mansoor & Robbie X def. Templario, Titán & Flip Gordon (2-1)

Periquito Sacaryas y Kemalito son los vencedores del primer duelo de esta noche. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo3ZF9|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/959gxIhxyl — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) August 18, 2024

Cuando parecía que la victoria sería para Rey Bucanero y Los Felinos, El Sagrado y Los Villanos se llevan el resultado. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo3ZF9|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/3TLMYEGSj2 — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) August 18, 2024