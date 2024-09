CMLL Sábado De Coliseo Results 9.7.24: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday night, featuring Místico teaming up with Máscara Dorada & Neón plus more. You can see the full results below from the Mexico City show, per Fightful:

* Kemalito & Micro Sagrado def. Chamuel & Tengu

* Two Of Three Falls Match: Amapola, Olympia & Candela def. Tabata, Vaquerita & Maligna (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Viajeros del Espacio def. Okumura, El Sagrado & Vegas (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Kraneo, Mephisto & Rey Bucanero def. Volcano & Los Divinos Laguneros (2-1)

* Match Relámpago: Templario def. Dragón Rojo Jr.

* Two Of Three Falls Match: Místico, Máscara Dorada & Neón def. Soberano Jr. & Los Hermanos Chavez (Ángel de Oro & Niebla Roja) (2-1)

