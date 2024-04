CMLL Viernes Espectactular Results 4.12.24

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Match Relampago: Legendario def. Foraneo.

* 2/3 Falls Match: Hijo de Stuka Jr & Los Villanos (Villano III Jr & Hijo del Villano III) def. Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr, Hijo de Blue Panther & Dark Panther) (2-1).

* Match Relampago: Euforia def. Flip Gordon.

* 2024 CMLL Universal Championship – World Champions Eliminator: Titán def. Templario, Gran Guerrero, Averno, Bárbaro Cavernario, El Terrible, Dragón Rojo Jr, Ángel de Oro & Niebla Roja.

* 2/3 Falls Match: Máscara Dorada, Atlantis & Octagón def. Volador Jr, Hechicero & Último Guerrero (2-1).

¡Abriéndose el camino a la victoria! Estas acciones de los rudos, les ha permitido llevarse el triunfo. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/eCbaR9BVpl — Arena México (@Arena_MX) April 13, 2024

¡El ataque aéreo de Flip Gordon es interceptado por Euforia! El Coloso de La Laguna es el vencedor en este combate. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/WWAMufBMXD — Arena México (@Arena_MX) April 13, 2024

¡Los Campeones Mundiales lo dieron todo! Pero solo uno podía ser el ganador de esta segunda fase y ese fue… ¡El Inmortal, Titán! 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/uBXfr5Ldi7 — Arena México (@Arena_MX) April 13, 2024