CMLL Viernes Espectacular Results 09.20.24

CMLL held another edition of Viernes Espectacular last night Arena Mexico In Mexico City, which aired on Youtube. Here are results, via Fightful:

* Rayo Metálico & Legendario def. Infarto & Alom.

* 2/3 Falls Match: La Dinastía Panther (Blue Panther Jr., Dark Panther & Hijo de Blue Panther) def. La Ola Negra (Espanto Jr., Dark Magic & Raider) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Depredadores (Magnus, Rugido & Vegas) def. Flip Gordon, Neón & Pelón Encapuchado (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr., Titán & Templario (w/ KeMalito) def. Los Guerreros Laguneros (Stuka Jr., Último Guerrero & Gran Guerrero) (2-1).

* Match Relámpago: Místico def. Averno.

* 2/3 Falls Match: Hechicero, Bárbaro Cavernario & Valiente def. Esfinge & Los Soberanos (Euforia & Soberano Jr.) via Disqualification (2-1).

Rayo Metálico y Legendario se llevan el primer combate de la noche por sumisión 📺 #ViernesEspectacular en vivo exclusivamente para nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/KqbBfKA0kX|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/bxyWlwbM2E — Arena México (@Arena_MX) September 21, 2024

Comandados por Dark Panther, Los Divinos Laguneros se llevan el segundo triunfo de la noche de forma espectacular. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/LsVFuj918z — Arena México (@Arena_MX) September 21, 2024

Los Depredadores imponen condiciones en la tercera reyerta de esta noche superando a la tercia científica. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/V3p81Y71He — Arena México (@Arena_MX) September 21, 2024

¡Brutal! Último Guerrero ha atacado de esta manera a Kemalito… 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/5P6Lo6oSLQ|| @Arena_MX pic.twitter.com/Zgtxiuzk5U — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 21, 2024