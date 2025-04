New Japan Pro Wrestling has announced the full lineup for both nights of NJPW Wrestling Dontaku, which happens in Fukuoka on May 3-4.

Night One

* Dogpound Cage Match: Taiji Ishimori, Clark Connors, Drilla Maloney, Gabe Kidd & David Finlay vs. Yoshinobu Kanemaru, SHO, SANADA, Ren Narita & EVIL

* Shota Umino vs. Shingo Takagi

* Hiroshi Tanahashi vs. Zack Sabre Jr.

* Jado & El Phantasmo vs. Konosuke Takeshita & mystery partner

* Ryusuke Taguchi, YOSHI-HASHI & Hirooki Goto vs. Jakob Austin Young, Great-O-Khan & Callum Newman

* TAKA Michinoku, Taichi, Tomohiro Ishii & Yuya Uemura vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito & Yota Tsuji

* Master Wato, YOH, Boltin Oleg & Toru Yano vs. Kosei Fujita, Robbie Eagles, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa

* Katsuya Murashima vs. Daiki Nagai

Night Two

* IWGP World Heavyweight Championship: Hirooki Goto (c) vs. Callum Newman

* IWGP Global Heavyweight Championship: Yota Tsuji (c) vs. Yuta Uemura

* TAKA Michinoku, Taichi, Tomohiro Ishii & Shota Umino vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito & Shingo Takagi

* TAJIRI, Chikuzen Royota, YOH, Toru Yano & Hiroshi Tanahashi vs. Zack Sabre Jr., Kosei Fujita, Robbie Eagles, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa

* Boltin Oleg & El Phantasmo vs. Konosuke Takshita & Mystery Partner

* STARDOM Showcase Match: Competitors to be announced

* Master Wato & YOSHI-HASHI vs. Jakob Austin Young & Great-O-Khan

* Batten Burabura & Mentai Kid vs. Gedo & Taiji Ishimori

* Katsuya Murashima & Ryusuke Taguchi vs. Jet Wei & Hitamaru Sasaki