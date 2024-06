– Sukeban return with its Los Angeles show last Thursday (May 30) at The Trinity in Los Angeles, California. The event streamed live on TikTok. Below are some show results, via Fightful:

* The Vandals (Midnight Player & Otaku-chan) (w/ BINGO) beat Stray Cat & Supersonic.

* Sareee Bomb beat Maya Mamushi.

* The Harajuku Stars (Babyface & Saki Bimi) beat Dangerous Liaisons (Konami & Queen Of Hearts).

* Gang Warfare: Lady Antoinette beat Atomic Banshee.

* Sukeban World Championship: Commander Nakajima (c) beat Crush Yuu.