CMLL Domingo Familiar 7.21.2024 Results: Flip Gordon Headlines, More

CMLL hosted a special edition of the Domingo Familiar event on July 21, 2024, at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful:

* Infarto & Grako def. Diamond & Robin.

* 2/3 Falls Match: Valiente Jr, Arkalis & Xelhua def. Dark Magic, Inquisidor & Nitro (2-1).

* Match Relampago: Hijo de Blue Panther def. Okumura.

* 2/3 Falls Match: Rey Bucanero & Los Felinos (Felino & Felino Jr) def. Volcano, Dark Panther & Panterita del Ring (2-1).

* 2/3 Falls Match: La Escuadra (Zandokan Jr, Hijo de Villano III & Villano III Jr) def. Kraneo & Los Gemelos Diablo (Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II) (2-1)

* 2/3 Falls Match: Ángel de Oro, Hechicero & Mephisto def. Máscara Dorada, Flip Gordon & Valiente (2-1).