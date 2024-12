CMLL Lunes Clásico (12.9.2024) Results: Místico Among Names In Action

CMLL held the event Lunes Clásico on December 9, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Inquisidor & Disturbio def. Hijo de Centella Roja & Meyer.

* El Sagrado & Rey Samuray def. Volcano & Rey Apocalipsis.

* Astro & Rayo Metálico def. Los Viajeros del Espacio (Max Star & Futuro).

* Rocky Romero & Los Villanos (Hijo del Villano III & Villano III Jr.) def. Flip Gordon, Titán & Stigma.

* Hechicero, Zandokan Jr. & Bárbaro Cavernario def. Místico, Atlantis Jr. & Esfinge.