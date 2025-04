CMLL Lunes Clásico Results 4.28.25: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held their latest Lunes Clásico show on Monday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Mercurio & Rostro de Acero def. Angelito & Galaxy

* Match Relámpago: Robin def. Rey Samuray

* India Sioux & La Jarochita def. Reyna Isis & Sanely

* Akuma, Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II def. Rey Bucanero & Los Felinos

* KUSHIDA, Okumura & Yutani def. Star Jr., Flip Gordon & Atlantis

* Hechicero & Los Hermanos Chávez def. Los Guerreros Laguneros

