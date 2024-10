CMLL Martes de Arena Mexico Results 10.15.24: Reyna Isis Faces Sanely, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, and the results are online. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* El Pequeño Sky Team def. Pierrothito & Pequeño Violencia

* Two Of Three Falls Match: El Audaz, El Hijo del Pantera & Capitán Suicida def. Infarto, Disturbio & Hunter (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Okumura, El Elemental & Crixus def. Los Dulces AtrapaSueños (Rey Cometa, Dulce Gardenia & Espiritu Negro) (2-1)

* Match Relámpago: Reyna Isis def. Sanely

* Two Of Three Falls Match: Zeuxis, Tessa Blanchard & Samantha Black def. Princesa Sugehit, Dark Silueta & India Sioux (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Hechicero & Los Bárbaros def. Máscara Dorada, Titán & Templario

Hijo del Pantera y Capitán Suicida abren las alas hacia fuera del encordado, al tiempo que El Audaz le pone fin a Disturbio de una manera espectacular. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/soR0y42O29 — Arena México (@Arena_MX) October 16, 2024

La Flor del Desierto -Reyna Isis- vence con una poderosa guillotina a La Dama del Guante Negro -Sanely- en un #MatchRelámpago de Amazonas. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/3Cf3hT76rO — Arena México (@Arena_MX) October 16, 2024