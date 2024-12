CMLL Martes de Arena Mexico Results 12.10.24: Middleweight Title Match, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City with a Historic Middleweight Title match and more. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Astral, Retro & Leono def. Grako, Enfermero Jr. & Sangre Imperial

* Two Of Three Falls Match: Guerrero Maya Jr., Okumura & Pólvora def. Xelhua & Los AtrapaSueños (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Skadi, Princesa Sugehit & Tabata def. Dark Silueta, Amapola & Metálica (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Aveno def. Neón (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Star Jr., Templario & Máscara Dorada def. Soberano Jr. & Los Infernales (2-1)

* CMLL World Historic Middleweight Championship Match: Atlantis Jr. def. Bárbaro Cavernario

¡La rivalidad entre Xelhua y Guerrero Maya Jr. continúa! La victoria esta noche es para el oriundo de Cholula.

¡La experiencia de Averno sale a relucir en un espectacular mano a mano! Neón se va en camilla luego de este compromiso.