CMLL Martes de Arena Mexico Results 12.17.24: Inquisidor vs. Astro Boy Jr., More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City and the results are online. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Match Relámpago: Astro Boy Jr. def. Inquisidor

* Two Of Three Falls Match: Fuego, Volcano & Astral def. Pólvora, Kráneo & El Gallero (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Brillante Jr., Valiente Jr. & Capitán Suicida def. Los Cancerberos del Infierno (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Lluvia, India Sioux & Jarochita def. Reyna Isis, Dark Silueta & Persephone (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Atlantis, Dragón Rojo Jr. & Fugaz def. El Barco Fantasma (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Místico, Star Jr. & Flip Gordon (w/ KeMonito) def. Soberano Jr. & Los Hermanos Chávez (2-1)

Inquisidor ha sido derrotado de manera espectacular por Astro Boy Jr. con una plancha de 450 grados.

Combatiendo con gran espectacularidad a Los Cancerberos, Brillante Jr., Valiente Jr. y Capitán Suicida ven recompensado su esfuerzo con la victoria.