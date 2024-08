CMLL Martes de Arena Mexico Results 8.27.24: Angel de Oro vs. Atlantis Jr., More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, with Angel de Oro taking on Atlantis Jr. and more. Here are results, via Fightful:

* Pequeño Violencia, Full Metal & Pequeño Pólvora def. El Pequeño Sky Team

* Two Of Three Falls Match: El Audaz, Capitán Suicida & Valiente Jr. def. Los Indestructibles (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Viajeros del Espacio def. Pólvora, Okumura & Crixus (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Fugaz def. Vegas (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Niebla Roja, Zandokan Jr. & Soberano Jr. def. Star Jr., Titán & Flip Gordon (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Ángel de Oro def. Atlantis Jr. (2-1)

Pequeño Violencia ha sorprendido al Pequeño Sky Team y La primera lucha de la noche es para los rudos. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/IUJIMYkYPY — Arena México (@Arena_MX) August 28, 2024

¡Los Viajeros del Espacio han superado a la unión de Crixus con Los Chacales! 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/w2IABvJQje — Arena México (@Arena_MX) August 28, 2024

