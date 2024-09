CMLL Martes de Arena Mexico Results 9.11.24: Atlantis Jr. Teams With Star Jr. & Neón, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, with a two of three falls main event and more. You can see the full results below, courtesy of Fightful:

* Último Dragoncito & Fantasy def. Mercurio & Pequeño Olímpico

* Two Of Three Falls Match: El Audaz, Valiente Jr. & Astral def. Capitán Suicida, Eléctrico & Diamond (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Reyna Isis, Sanely & Metálica def. Princesa Sugehit, Skadi & Hera (2-1)

* Match Relámpago: Magia Blanca def. Difunto

* Two Of Three Falls Match: Dragón Rojo Jr. & Guerreros Laguneros def. Atlantis, Blue Panther & Flip Gordon (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Atlantis Jr., Star Jr. & Neón def. Soberano Jr. & Los Hermanos Chávez (2-1)

Valiente Jr. ha aprovechado su mayor tonelaje ante Capitán Suicida propinándole una poderosa variante de backcracker. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/8y27atVZgS — Arena México (@Arena_MX) September 11, 2024

¡Córner suplex giratorio! Magia Blanca ha derrotado al Difunto en un #MatchRelámpago de alarido. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/OVLaeOIzQo — Arena México (@Arena_MX) September 11, 2024