CMLL Sábado De Coliseo Results 1.25.25: Volador Jr. Teams With Los Hermanos Chávez, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Match Relámpago: Inquisidor def. Astral

* Two Of Three Falls Match: Valiente Jr. & Eléctrico def. La Ola Negra (2-1)

* Two Of Three Falls Match: India Sioux, Skadi & Tabata def. Sanely, Metálica & Amapola (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Capitán Suicida & Los Viajeros del Espacio def. Vegas & Los Chacales del Ring (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Depredadores def. Las Bestias del Diablo (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Volador Jr. & Los Hermanos Chávez def. Templario, Neón & Flip Gordon (2-1)

En el #MatchRelámpago de esta noche, Inquisidor derrota a Astral con El Pozo. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/agQzOkhCAd|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/pkF3jpaM3v — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) January 26, 2025

Con una desnucadora y un nudo, India Sioux le propina una dolorosa derrota a la Campeona Nacional Femenil, Sanely. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/agQzOkhCAd|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/vNsuXGRhBS — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) January 26, 2025