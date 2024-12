CMLL Sábado De Coliseo Results 11.30.24: Ultimo Guerrero Battles Blue Panther, More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results from the Arena Coliseo show, which aired for subscribers on CMLL’s YouTube channel, below (per Fightful):

* Match Relámpago: Fantasy def. Acero

* Two Of Three Falls Match: Diamond, Leono & Retro def. Los Indestructibles(2-1)

* Two Of Three Falls Match: Kráneo, Espanto Jr. & Okumura def. La Fuerza Poblana (2-1)

* Match Relámpago: Lluvia def. Sanely

* Two Of Three Falls Match: El Barco Fantasma def. Niebla Roja & Los Guerreros Laguneros (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Blue Panther def. Último Guerrero (2-1)

Diamond y Leono se llevan con un par de huracarranas a Apocalipsis y Disturbio para llevarse el triunfo junto a Retro. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/1JVptcbp9q — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) December 1, 2024

La Pequeña Tentación, Lluvia, ha derrotado en el #MatchRelámpago de Amazonas de esta noche a la Campeona Nacional Femenil, Sanely. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/9ohZaz8u7I — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) December 1, 2024