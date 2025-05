CMLL vs. MLW Results 5.3.25: KUSHIDA & Kojima Team Up In Main Event, More

CMLL vs. MLW took place on Saturday night at Arena Coliseo In Mexico City, and the full results are online. You can check out the results from the show below, per Fightful:

Último Dragoncito & Kaligua def. Pequeño Olímpico & Pequeño Violencia

* Match Relámpago: Alejandra Quintanilla def. Sanely

* Two Of Three Falls Match: Hijo de Stuka Jr. & Guerrero Maya Jr. def. Valiente Jr. & Xelhua (2-1)

* Ikuro Kwon, Okumura & Yutani def. Star Black, Explosivo & Fugaz

* Hechicero, Gran Guerrero & Difunto def. Matthew Justice, Donovan Dijak & Paul London

* Máscara Dorada & Tempario def. KUSHIDA & Satoshi Kojima

