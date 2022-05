This Week’s Highspots Wrestling Network Additions: SHIMMER Vols. 31 – 35, More

The latest additions to Highspots Wrestling Network include four classic volumes of SHIMMER Women’s Wrestling and more. You can see the latest additions to the service below, per PWINnider:

Northeast Wrestling & International Wrestling Cartel present SUPERSTAR SHOWDOWN 2 (Rostraver Ice Garden – Belle Vernon, PA – 4/30/22)

1) 8-Man Tag: Team Nasty (Andrew Palace, Bulk Nasty, Jack Pollock, & John McChesney) vs Team Dupree (Chase Gold, Jaxon Argos, Jock Samson, & RC Dupree)

2) IWC Super Indy Title – Street Fight: Dirty Dango vs Derek Dillinger (c)

3) Triple Threat: Anthony Young vs Flip Gordon vs Matt Taven

4) Bill Collier vs Elijah Dean

5) Northeast Wrestling Championship: Spencer Slade vs Dan Maff (c)

6) Wrecking Ball Legursky vs Erick Redbeard (fka: Erick Rowan)

7) Katie Arquette vs Thunder Rosa

8) Tito Oric (w/Joey Moses) vs Jason Tyler

9) IWC Tag Team Titles: The Hardys (Matt & Jeff) vs TME (Duke Davis & Ganon Jones Jr.) (c)

RCW: Bushwhacker – May 15, 2022 in San Antonio, Texas!

1. Six Man Tag Team Match: The Final Battle – RCW Phoenix Champion Christi Jaynes and The Pillars of Destiny vs Alejandra Lion & RCW Tag Team Champions The DFW Kartel w/ Nastico

2. No Time Limit: Kaun vs Westin Blake

3. RCW Championship: Challenger “King” Rob Love promises to play by his own rules against RCW Champion Mysterious Q

4. RCW Women’s Championship: Champion Madi Wrenkowski vs Killa Kate

5. Katie Forbes vs Ki Vibez

6. Six Man Tag Team Match: Lucha Rules! – The Texas Treats and their Treat in Training David Kidd vs. Branden Vice, “Adorable” Anthony Andrews , & Casey BlackRose w/ Logan Pettis

7. Luis “Spartan” Ramirez vs Jess E. James

8. Ben & Josh Galvan vs JP Harlow & Vic Endurance w/ Jeremiah

9. Luigi Primo vs Drew Dredd

SHIMMER Volume 31 – Berwyn, IL – 4.11.10

* SHIMMER Championship Match: MsChif vs. Madison Eagles

* Ayumi Kurihara vs. Sara Del Rey

* Ayako Hamada vs. Daizee Haze

* SHIMMER Tag Team Championship Match: Portia Perez & Nicole Matthews vs. Nikki Roxx & Ariel

* Cheerleader Melissa vs. Misaki Ohata

* Hiroyo Matsumoto vs. LuFisto

* No Disqualification Match: Rachel Summerlyn vs. Daffney

* Allison Danger vs. Melanie Cruise

* Mercedes Martinez vs. Tomoka Nakagawa

* Rayna Von Tash vs. Malia Hosaka

* Jessie McKay vs. Sassy Stephie

* Jessica James vs. Kellie Skater

SHIMMER Volume 32: Berwyn, IL 4.11.10

* Cheerleader Melissa vs. Ayako Hamada

* Mercedes Martinez vs. Hiroyo Matsumoto

* Ayumi Kurihara vs. Daizee Haze

* Sarah Stock vs. Nicole Matthews

* MsChif vs. Daffney

* Misaki Ohata vs. Sara Del Rey

* Tenille vs. Portia Perez

* Jessie McKay vs. Tomoka Nakagawa

* Allison Danger & Jennifer Blake vs. Melanie Cruise & Annie Social

* Nevaeh vs. Cat Power

SHIMMER Volume 33 – Berwyn, IL 9.11.10

* SHIMMER Championship Match: Madison Eagles vs. Cheerleader Melissa

* Ayako Hamada vs. Tomoka Nakagawa

* Ayumi Kurihara vs. Daizee Haze

* Jessie McKay vs. Nicole Matthews

* Nevaeh vs. Sara Del Rey

* Serena Deeb vs. Kellie Skater

* Ariel vs. Misaki Ohata

* Taylor Made vs. Melanie Cruise

* Allison Danger vs. Leva Bates

* Jamilia Craft vs. Cat Power

* Rachel Summerlyn & Jessica James vs. Athena & Bonesaw

* Plus Amber Gertner interviews Nikki Roxx!

SHIMMER Volume 34 – Berwyn, IL 9.11.10

* SHIMMER Championship Match: Madison Eagles vs. Ayumi Kurihara

* Triple Threat Match: Ayako Hamada vs. Sara Del Rey vs. Jessie McKay

* Cheerleader Melissa vs. Tomoka Nakagawa

* SHIMMER Tag Team Championship Match: Portia Perez & Nicole Matthews vs. Rachel Summerlyn & Jessica James

* Allison Danger vs. Veronika Vice

* Taylor Made vs. Athena

* Nevaeh vs. Daffney

* Nikki Roxx vs. Misaki Ohata

* Leva Bates vs. Melanie Cruise

* Jamilia Craft vs. Kellie Skater

SHIMMER Volume 35 – Berwyn, IL – 9.12.10

* SHIMMER Championship Match: Madison Eagles vs. Jessie McKay

* Cheerleader Melissa vs. Ayumi Kurihara

* Ayako Hamada vs. Nicole Matthews

* Rachel Summerlyn vs. Sara Del Rey

* Amazing Kong vs. Kellie Skater

* Serena Deeb vs. Portia Perez

* Allison Danger vs. Veronika Vice

* Nikki Roxx & Ariel vs. Daizee Haze & Tomoka Nakagawa

* Mercedes Martinez vs. Misaki Ohata

* Jessica James vs. Melanie Cruise