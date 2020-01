NJPW CMLL FantasticaMania 2020 Full Lineups Announced

– NJPW has announced the full lineups for the upcoming FantasticaMania 2020 tour, which starts later this month. You can check out the new lineups below. The NJPW-CMLL tour starts on Friday, January 10 in Osaka, Japan. It will conclude on January 20 in Tokyo.

Jan. 10 – Osaka

* OKUMURA, Barbaro Cavernario & Ultimo Guerrero vs. Satoshi Kojima, Stuka Jr. & Caristico

* Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi & Yota Tsuji vs. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI

* Angel de Oro, Niebra Roja & Titan vs. Sanson, Cuatrero & Forastero

* Soberano Jr. & Flyer vs. Negro Casas & Tiger

* Audaz, Guerrero Maya Jr. & Yuya Uemura vs. Euforia, Luciferno & Namajagu

* Fuego & Ryusuke Taguchi vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

Jan. 11 – Ehime

* Soberano Jr, Caristico, & Satoshi Kojima vs. Barbaro Cavernario, Euforia, & Ultimo Guerrero

* Yuya Uemura, Hiroshi Tanahashi, & Dulce Gardenia vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, & Tetsuya Naito

* Titan, Niebra Roja & Angel de Oro vs. Forastero, Cuatrero & Sanson

* Audaz, Flyer & Stuka Jr. vs. Namajague, OKUMURA, & Negro Casas

* Ryusuke Taguchi & Fuego vs. Tiger & Luciferno

* Yota Tsuji & Guerrero Maya Jr. vs. Douki & Yoshinobu Kanemaru

Jan. 12 – Kyota

* Flyer, Caristico, & Satoshi Kojima vs. Barbaro Cavernario, Euforia & Ultimo Guerrero

* Yota Tsuji, Hiroshi Tanahashi, & Dulce Gardenia vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, & Tetsuya Naito

* Guerrero Maya Jr., Stuka Jr., & Soberano Jr vs. Tiger, OKUMURA, & Negro Casas

* Titan, Niebra Roja, & Angel de Oro vs. Forastero, Cuatrero, & Sanson

* Ryusuke Taguchi & Fuego vs. Namajague & Luciferno

* Yuya Uemura & Audaz vs. DOUKI & Yoshinobu Kanemaru

Jan. 13 – Aichi

* Soberano Jr, Caristico, & Satoshi Kojima vs. Barbaro Cavernario, Euforia & Ultimo Guerero

* Yuya Uemura, Hiroshi Tanahashi, & Dulce Gardenia vs. BUSHI, Hirumo Takahashi, & Tetsuya Naito

* Titan, Niebra Roja, & Angel de Oro vs. Forastero, Cuatrero, & Sanson

* Audaz, Flyer, & Stuka Jr vs. Yoshinobu Kanemaru, OKUMURA, & Negro Casas

* Ryusuke Taguchi & Fuego vs. Tiger & Luciferno

* Yota Tsuji & Guerrero Maya Jr. vs. DOUKI & Namajague

Jan. 16 – Tokyo

* CMLL Family Tag Tournament: Angel de Oro & Niebra Roja vs. Negro Casas & Tiger

* CMLL Family Tag Tournament: Euforia & Soberano Jr. vs. Sanson & Cuatrero

* Satoshi Kojima & Caristico vs. Ultimo Guerrero & Barbaro Cavernario

* Titan & Stuka Jr. vs. Forastero & OKUMURA

* Flyer, Dulce Gardenia & Hiroshi Tanahashi vs. EVIL, Shingo Takagi & BUSHI

* Audaz & Guerrero Maya Jr. vs. Luciferno & Yoshinobu Kanemaru

* Fuego & Ryusuke Taguchi vs. Namajague & DOUKI

Jan. 17 – Tokyo

* CMLL Family Tag Tournament Final

* CMLL Family Tag Tournament Third Place Match

* Satoshi Kojima & Caristico vs. Ultimo Guerrero & Barbaro Cavernario

* Titan vs. Forastero

* Audaz, Dulce Gardenia & Hiroshi Tanahashi vs. EVIL, Shingo Takagi & BUSHI

* Stuka Jr., Flyer & Guerrero Maya Jr. vs. OKUMURA, Namajague & Yoshinobu Kanemaru

* Fuego & Ryusuke Taguchi vs. Luciferno & DOUKI

Jan. 19 – Tokyo

* Black Cat Memorial Match: Caristico, Hiroshi Tanahashi & Tiger Mask vs. Negro Casas, Euforia & Barbaro Cavernario

* CMLL World Heavyweight Championship: Ultimo Guerrero (c) vs. Satoshi Kojima

* Dulce Gardenia, Fuego & Ryusuke Taguchi vs. EVIL, Shingo Takagi & BUSHI

* Stuka Jr. vs. OKUMURA

* Angel de oro, Niebra Roja & Titan vs. Sanson, Cuatrero & Forastero

* Soberano Jr., Flyer & Guerrero Maya Jr. vs. Tiger, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

* Audaz & Yota Tsuji vs. Luciferno & Namajague

Jan. 20 – Tokyo

* NWA World Historic Middleweight Championship: Caristico (c) vs. Barbaro Cavernario

* National 6-Man Tag Championship: Sanson, Cuatrero & Forastero (c) vs. Angel de oro, Niebla Roja & Titan

* Satoshi Kojima, Soberano Jr. & Stuka Jr. vs. Ultimo Guerrero, Negro Casas & OKUMURA

* Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi & Yuya Uemura vs. EVIL, Shingo Takagi & BUSHI

* Flyer, Audaz & Guerrero Maya Jr. vs. Euforia, Luciferno & Namajague

* Tiger Mask vs. Tiger

* Fuego & Ryusuke Taguchi vs. Yoshinobu Kanemaru & DOUKI