STARDOM 5STAR Grand Prix 2024 Day 1 Results: Anna Jay Wins Debut

STARDOM held the first day of the 5STAR Grand Prix 2024 this morning with AEW’s Anna Jay winning her first-ever STARDOM match. Here are results, via Fightful:

* STARS (Momo Kohgo, Koguma & Saya Iida) def. Lady C, Hina & Rian

* Natsuko Tora, Thekla, Rina & Azusa Inaba def. Yuna Mizumori, Aya Sakura, Sayaka Kurara & Waka Tsukiyama

* Blue Stars-A: Anna Jay (2) def. Saori Anou (0)

* Red Stars-A: Konami (2) def. Ruaka (0)

* Blue Stars-A: Miyu Amasaki (2) def. Xena (0)

* Blue Stars-B: Ranna Yagami (2) def. Saki Kashima (0)

* Blue Stars-B: Suzu Suzuki (1) vs. Hanan (1) ended in a double countout

* Red Stars-A: Hazuki (2) def. Manami (0)

* Red Stars-B: Mei Seira (1) vs. Tomoka Inaba (1) ended in a 15-minute draw

* Blue Stars-A: Syuri (2) def. Starlight Kid (0)

* Red Stars-B: AZM (2) def. Momo Watanabe (0)

* Blue Stars-B: Saya Kamitani (2) def. Risa Sera (0)

* Red Stars-A: Maika (2) def. Natsupoi (0)

* Red Stars-B: Mayu Iwatani (2) def. Tam Nakano (0)