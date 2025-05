CMLL Domingo Familiar (5.11.25) Results: Trios Headliner

CMLL’s “Domingo Familiar” event on May 11, 2025, from Arena México in Mexico City, delivered a full card of lucha libre action. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Leono & Rav def. Inquisidor & Poseidón.

* 2/3 Falls Match: Skadi & Princesa Sugehit def. Candela & Dark Silueta (2-1).

* 2/3 Falls Match: Valiente Jr. & Los Viajeros del Espacio (Futuro y Max Star) def. Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Hijo del Villano III, Yutani & Vegas Depredador def. Brillante Jr., Capitán Suicida & Hijo del Pantera (2-1).

* Los Hermanos Chavez (Ángel de Oro & Niebla Roja) def. Los Depredadores (Magnus & Rugido).

* 2/3 Falls Match: Los Guerreros Laguneros (Gran Guerrero, Último Guerrero & Stuka Jr.) def. Templario, Neón & Flip Gordon (2-1).