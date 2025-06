CMLL Domingo Familiar Results (6.8.25): Tag Team Headliner

Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presented its Domingo Familiar event on June 8, 2025, from the historic Arena Mexico in Mexico City. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Troyano & Poseidón defeated Samuray Azteca & Galáctico Dragón.

*2-Out-Of-3 Falls Match: Hijo del Pantera & Hijo de Blue Panther defeated Ola Negra (Espanto Jr. & Raider) (2-1).

*2-Out-Of-3 Falls Match: Virus & Hijo del Villano III defeated Dark Panther & Dulce Gardenia (2-1).

*2-Out-Of-3 Falls Match: Magia Blanca, Brillante Jr. & Volcano defeated Bestias del Diablo (Akuma, Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II) (2-1).

*2-Out-Of-3 Falls Match: Atlantis, Star Jr. & Esfinge defeated Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Terrible & Elemental) (2-1).

*2-Out-Of-3 Falls Match: Atlantis Jr. & Sky Team (Máscara Dorada & Neón) defeated Depredadores (Volador Jr., Magnus & Rugido) (2-1).

Raider intentó vencer al Hijo de Blue Panther, pero éste lo esquivó para llevarse la victoria junto al Hijo del Pantera. Sigue el reporte de las acciones del #DomingoFamiliarCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/JUtaP9OKIL|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/NJx62LgIZu — Arena México (@Arena_MX) June 8, 2025