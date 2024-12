CMLL Lunes Clásico Results 12.2.24: Templario Battles Último Guerrero, More

CMLL’s Lunes Clásico show took place on Monday night with Templario vs. Ultimo Guerrero and more. You can see the full results from the Arena Puebla show below, per Fightful:

* Hijo del Perverso & Dreyko def. Blue Shark & Amnesia

* Match Relámpago: Disturbio def. Meyer

* Volcano & Rey Apocalipsis def. El Sagrado & Rey Samuray

* Akuma & Los Gemelos Diablo def. Rayo Metálico & La Fuerza Poblana

* Templario def. Último Guerrero

* Místico, Atlantis Jr. & Esfinge def. Hechicero, Zandokan Jr. & Bárbaro Cavernario by DQ

Nueve minutos y diecisiete segundos son suficientes para que Disturbio derrote a Meyer en un intenso #MatchRelámpago Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/HTo3O1iWf5 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 3, 2024

¡Poderío demoniaco! Akuma y Los Gemelos Diablo se apuntan la victoria en el evento especial de esta noche. Sigue los pormenores de la función de #LunesClásicoCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/ppwhKO95Bs pic.twitter.com/d4MLUs1nI0 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 3, 2024