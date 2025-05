CMLL Lunes Clásico Results 5.19.25: Volador Jr. Battles Neón, More

CMLL held their latest Lunes Clásico show on Monday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Amnesia, Asturiano & Hijo de Centella Roja def. Dreyko, Meyer & Rencor

* Acero, Aéreo & Fantasy def. Mercurio, Pequeño Olímpico & Pierrothito

* Persephone & Reyna Isis def. Las Chicas Indomables

* Felino Jr., Okumura & Yutani def. Arkalis, Hijo del Pantera & Rey Samuray

* Los Dragónes def. Los Infernales via disqualification

* Neón def. Volador Jr.

