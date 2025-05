CMLL Lunes Clásico Results 5.5.25: Cinco de Mayo Cup, More

CMLL held their latest Lunes Clásico show on Monday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Centella Roja & Meyer def. Hijo del Perverso & Espíritu Maligno

* Sangre Imperial & Robin def. Arkalis & Tiger Boy

* Match Relámpago: La Catalina def. Alejandra Quintanilla

* Dragón Rojo Jr. & La Fuerza Poblana def. Okumura, Yutani & El Elemental

* Cinco de Mayo Cup: Atlantis Jr., Los Depredadores & Sky Team def. Satoshi Kojima, Donovan Dijak, Ikuro Kwon, Matthew Justice & Paul London

