CMLL Martes de Arena Mexico Results 7.9.24: Atlantis Takes On Blue Panther, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico in Mexico City, with Blue Panther battling Atlantis and more. Here are results, via Fightful:

* Pequeño Olímpico & Mercurio def. Aéreo & Acero

* Retro, Robin & Diamond def. Sangre Imperial, Inquisidor & Grako (2-1)

* Volcano, Guerrero Maya Jr & Capitán Suicida def. Kraneo, Cancerbero & Okumura (2-1)

* CMLL National Trios Championship Match: Hombre Bala Jr & Viajeros del Espacio def. Los Indestructibles

* Match Relampago: Atlantis def. Blue Panther

* Máscara Dorada, Neón & Star Jr def. Los Bárbaros (2-1)

