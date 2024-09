CMLL Martes de Arena Mexico Results 9.17.24: World Tag Team Title Match, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, with the World Tag Team Championships on the line and more. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Match Relámpago: Fll Metal def. Acero

* Two Of Three Falls Match: Los Indestructibles def. Valiente Jr., Eléctrico & Retro (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Magia Blanca, Crixus & Okumura def. Pelón Encapuchado, Volcano & Hijo del Pantera (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Zeuxis, Amapola & Sanely def. Tessa Blanchard, Kira & Persephone (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Rocky Romero, Bárbaro Cavernario & Zandokan Jr. def. Volador Jr., Máscara Dorada & Neón (2-1)

* CMLL World Tag Team Championship Match: Los Hermanos Chavez def. Star Jr. & Atlantis Jr.

Por todos los medios posibles, Okumura, Crixus y Magia Blanca han buscado la victoria… ¡y la han conseguido!

Rocky Romero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario han salido vencedores del encuentro semifinal.