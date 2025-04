CMLL Martes de Glamour Results 04.22.25

CMLL held the latest edition of Martes de Glamour on April 22 at Arena Coliseo In Guadalajara, Jalisco, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Ángel del Bien & Lince del Bajio def. Eclipse Jr. & Cosmos.

* Miss Guerrera & Alondra def. Nexy & Valkyria.

* Arlequín & Los Colosos del Ring (Trono & Optimus) def. El Tapatío, Ráfaga Jr. & Príncipe Daniel.

* Okumura & Yutani def. Satánico & Ráfaga via Disqualification.

* Los Divinos Laguneros (Blue Panther, Blue Panther Jr. & Dark Panther) def. Hijo del Villano lll & Los Felinos (Felino & Felino Jr.).

* Ángel Rebelde & Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) def. Los Bárbaros (El Elemental, Terrible & Bárbaro Cavernario).