CMLL Sábado De Coliseo Results 12.28.24: Six-Man Tag Main Event, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Fantasy & Último Dragoncito def. Full Metal & Pequeño Pólvora via DQ

* Match Relámpago: El Audaz def. Nitro

* Two Of Three Falls Match: Capitán Suicida & Los Viajeros del Espacio def. Pólvora & Los Cancerberos del Infierno ) (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Las Chicas Indomables def. Las Infernales (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Depredadores def. La Fuerza Tapatía (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Hechicero, Soberano Jr. & Bárbaro Cavernario def. Máscara Dorada, Star Jr. & Neón (2-1)

