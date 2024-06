CMLL Viernes Espectacular Results 05.31.24

CMLL held the latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Capitán Suicida & Valiente Jr def. Infarto & Alom.

* CMLL World Microestrellas Championship Match: Micro Gemelo Diablo I (c) def. Chamuel.

* 2/3 Falls Match: Stephanie Vaquer, Reyna Isis & Zeuxis def. Tessa Blanchard, Valkyria & Persephone (2-1).

* 2/3 Falls Match: Euforia & Los Principes (Soberano Jr & Templario) def. Akuma & La Escuadra (Villano III Jr & Zandokan Jr) (2-1).

* 2024 Copa Jr VIP Tournament – Finals: Star Jr def. Ángel de Oro.

* 2/3 Falls Match: Los Depredadores (Volador Jr, Magnus & Magia Blanca) def. Místico, Máscara Dorada & Neón (2-0).

