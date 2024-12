CMLL Viernes Espectacular Results 12.20.24

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Capitán Suicida & Los Viajeros del Espacio (Futuro & Max Star) def. Valiente Jr., Rayo Metálico & El Audaz.

* 2/3 Falls Match: Zeuxis def. La Jarochita (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis, Blue Panther & Neón def. Hijo del Villano III, Valiente & Virus (2-1).

* 2024 Gran Alternativa Tournament – First Round: Dragón de Fuego & Místico def. Alom & Hechicero.

* 2024 Gran Alternativa Tournament – First Round: Crixus & Último Guerrero def. Principe Daniel & Titán.

* 2024 Gran Alternativa Tournament – First Round: Volador Jr. & Hunter def. Euforia & Infarto.

* 2024 Gran Alternativa Tournament – First Round: Legendario & Templario def. Averno & Draego.

* 2024 Gran Alternativa Tournament – Semifinals: Crixus & Ultimo Guerrero def. Mistico & Dragon de Fuego.

* 2024 Gran Alternativa Tournament – Semifinals: Legendario & Templario def. Volador Jr. & Hunter via Disqualification.