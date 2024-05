CMLL Viernes Espectacular Results: Trios Match Headlines

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular on Friday night with a Trios match main event and more. You can see the full results from the Mexico City show below, via Fightful:

* Draego & Persa def. Astro Boy Jr & Rayo Metálico.

* 2/3 Falls Match: Max Star, Legendario & El Audaz def. Crixus, Infarto & Alom.

* 2/3 Falls Match: Los Depredadores (Magnus, Rugido & Magia Blanca) def. Hijo de Stuka Jr & Los Villanos (Hijo de * Villano III & Villano III Jr).

* Match Relampago: Hechicero def. Zandokan Jr.

* Los Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero, Stuka Jr & Gran Guerrero) def. Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia).

* Flip Gordon & Los Hermanos Chavez (Ángel de Oro & Niebla Roja) def. Místico, Templario & Máscara Dorada.

¡Triunfan los representantes de la Arena Coliseo de Occidente! Persa y Draego se llevan la victoria en la primera lucha.

¡Espectacularidad dentro y fuera del ring! Fenomenal victoria de Max Star, El Audaz y Legendario.

¡Poderío Depredador! Magnus, Rugido y Magia Blanca Han hecho valer su ley en La Catedral de la Lucha Libre.

¡Así firma su victoria El Alquimista del Ring! Hechicero derrota a Zandokan Jr. en un #MatchRelámpago de rudos!

¡Los Guerreros Laguneros también dominan la lucha aérea! Gran Guerrero y Stuka Jr. apuntalan su victoria junto a Último Guerrero.