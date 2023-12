CMLL Viernes Espectacular Results: Volador Jr Defeats Andrade el Idolo

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. You can find results below, via Fightful:

* Los Indestructibles (Cholo, Disturbio & Apocalipsis) def. Oro Jr, Robin & Diamond.

* 2/3 Falls Match: Volcano, Fuego & Capitan Suicida def. Kraneo, Vegas & Cancerbero (2-1).

* 2/3 Falls Match: Fuerza Tapatia (Esfinge, Fugaz & Star Black) def. Zandokan Jr, Difunto & Crixus (2-1).

* CMLL Women’s World Championship Match: Stephanie Vaquer (c) def. Jarochita.

* 2/3 Falls Match: Titan, Mascara Dorada & Mistico def. Los Infernales (Averno, Euforia & Mephisto) (2-1).

* Volador Jr def. Andrade El Idolo

