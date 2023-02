First Matches Announced For AAA TripleMania XXXI: Monterrey

The first matches have been announced for AAA TripleMania XXXI: Monterrey, with Alberto El Patron and more in action. Lucha Libre AAA announced the following matches for the show, which takes place on April 16th in Monterrey, Mexico:

* Guerra de Rivalidades Tournament First Round Match: Alberto El Patron & Pentagon Jr vs. Sam Adonis & Psycho Clown.

* Guerra de Rivalidades Tournament First Round Match: RUSH & TBD vs. DMT Azul & Blue Demon Jr.

* Lucha de Apuestas Cage Match: Laredo Kid vs. Black Taurus vs. Octagon Jr vs. Hijo de Villano III Jr vs. Argenis vs. Myzteziz Jr vs. Aerostar vs. Parka Negra vs. Dralistico vs. Antifaz del Norte

* Copa TripleMania Match: Team Chilangos Match vs. Team Regios

* Mask vs Mask Match: Competitors TBA