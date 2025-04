Tonight’s Wrestling Streaming Events Include FSW’s WWE ID Tournament, Joey Janela’s Spring Break

Tonight is the second night of independent wrestling matches happening during Wrestlemania week, with GCW, FSW and others hosting events. Here’s the full schedule:

Podermania (Title Match Network – 1:30 PM ET)

* PODER~! Championship: Brittany Blake (c) vs. Zoe Lucas

* Ladies Night Out Championship: Jazmin Allure (c) vs. Ashley Vox

* EVE Championship: Nina Samuels (c) vs. Izzy Moreno

* Amira vs. Lil Marz

* Gypsy Mac vs. Zamaya

* Shazza McKenzie vs. Nixi XS

* Alex Gracia vs. La Leona

* Joseline Navarro & Maya World vs. Brittnie Brooks & Kaia McKenna

* Dulce Tormenta vs. Carolina Cruz

* Nicole Matthews vs. Aleah James

TJPW Live in Las Vegas (TrillerTV – 2 PM ET)

* Princess Of Princess Championship: Mizuki (c) vs. Miyu Yamashita

* Princess Tag Team Championship: Kyoraku Kyomei (Hyper Misao & Shoko Nakajima) (c) vs. Wakana Uehara & Yuki Kamifuku

* International Princess Championship: Suzume (c) vs. Jada Stone

* TNA Knockouts World Championship: Masha Slamovich (c) vs. Miu Watanabe

* Maki Itoh & Zara Zakher vs. Max The Impaler & Pom Harajuku

* Arisu Endo vs. Yuki Arai

DDT Goes Las Vegas (TrillerTV+ – 6 PM ET)

* wXw Unified World Wrestling Championship: 1 Called Manders (c) vs. Yukio Naya

* DDT Universal Championship: Minoru Suzuki (c) vs. Yoshihiko

* Antonio Honda vs. Santana Jackson

* Timothy Thatcher vs. Shinya Aoki

* Gringo Loco, Marcus Mathers & Tyler Bateman vs. Kazuma Sumi, Nick Wayne & Shunma Katsumata

* Konosuke Takeshita vs. MAO

DPW Title Fight in Vegas (DPW On Demand – 7 PM ET)

* DPW National Championship: LaBron Kozone (c) vs. Leon Slater

* Sin City Street Fight for DPW World Tag Team Championships: Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) (c) vs. Violence Is Forever (Dominic Garrini & Kevin Ku)

* DPW Women’s World Title Proving Ground Match: Takumi Iroha vs. Dani Luna

* Masha Slamovich & Queen Aminata vs. Magenta (Maria & Riko Kawahata)

* Laredo Kid & Rey Horus vs. Arez & The Beast Mortos

Devotion High Stake in the High Desert (TrillerTV – 7:30 PM ET)

* DCW Championship: Manny Lemons vs. Tommy Dreamer

* Utah State TV Championship: Dr. Tox vs. Dan the Man vs. Rusty Livings vs. Monroe

* Nightmare Factory Women’s Match: Angelica Risk vs. Hyena Hera

* Trevor Blackwell vs Bonesaw

* Sam Adonis vs. Psycho Clown

* Andrew Sowell vs Josh Glade

* Jacked Jameson vs El Pirata

Joey Janela’s Spring Break 9 (Youtube – 10 PM ET)

* No Ropes Barbed Wire Match: Joey Janela vs. Sabu

* Mask vs. Career, Anything Goes: Fuego del Sol vs. Atticus Cogar

* GCW Tag Team Championship: Violence is Forever (c) vs. Alec Price & Mystery Partner

* JCW Championship: Masha Slamovich (c) vs. Suzu Suzuki

* The Senior Scramble: Robert Gibson vs. Ricky Morton vs. Damian 666 vs. The Warlord vs. George South vs. Mike Jackson

* Zack Sabre Jr. vs. 1 Called Manders

* Los Desperados (Arez, Gringo Loco & Jack Cartwheel) vs. The Wagner Family (Dr. Wagner Jr., El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Galeno Del Mal)

* Gabe Kidd vs. Mance Warner

* Megan Bayne vs. Bozilla

* Minoru Suzuki vs. Matt Tremont

DGUSA x PWR The Gate of the Revolution (TrillerTV+ – 11 PM)

* PWR Tag Team Championship: The Lucha Solos (Arkangel Divino & Ultimo Maldito) (c) vs. Los Hermanos De La Jungla (Aero Panther & Fight Panther Jr.)

* Diablo Azteca vs. Rhys Maddox vs. Kid Lynx

* Rey Horus & Vary Morales vs. La Migra (Colt Stevens & Dave Dutra)

* Hanan & Saya Iida vs. Hyan & Karisma

* Mike Sydal & Willie Mack vs. La Estrella & Viento vs. El Cucuy & Oni El Bendito

* Dragon Kid & Ultimo Dragon vs. Ho Ho Lun & Susumu Yokosuka

* YAMATO vs. Rich Swann

* Ben-K, Hyo & Kzy vs. Z-Brats (ISHIN, Kota Minoura & Shun Skywalker)

FSW Presents WWE ID Tournament (TrillerTV+ 11:30 PM ET)

* WWE ID Title Tournament First Round Match: Jordan Oasis vs. Aaron Roberts

* WWE ID Title Tournament First Round Match: Marcus Mathers vs. Jackson Drake

* WWE ID Title Tournament First Round Match: It’s GAL vs. Cappuccino Jones

* WWE ID Title Tournament First Round Match: Aaron Rourke vs. Sam Holloway

* WWE ID Title Tournament First Round Match: Ice Williams vs. Brad Baylor

* WWE ID Title Tournament First Round Match: Sean Legacy vs. Ricky Smokes

* Freedom Ramsey vs. Bodhi Young Prodigy

New Texas Pro: Texas Hold Em (IWTV – 1 AM ET)

* New Texas Pro Championship: Carter Blac (c) vs. Michael Oku

* Kylie Rae vs. HANAKO

* Bryan Keith vs. Luke Jacobs

* 1 Called Manders & Thomas Shire vs. BDSM (Brick Savage & Dimitri Alexandrov)

UPW Pro Wrestling: Vegas Vacation (Youtube – 2 AM ET)

* UPW Heavyweight Championship: Sampson (c) vs. Super Beast

* Sin City Street Fight for UPW Tag Team Championships: The Society (Peter B. Beautiful & Ric Caurdiea) (c) vs. Ghetto Gear Solid (Kaz Karter & Ruff Ryder Rashaan)

* Players Club (Jay DeNiro & Leon Hater) vs. John Washington & Tully Bertorelli

* Dani Mo vs. Mazzerati

* Mil Muertes vs. TW3

* Sinn Bodhi vs. J-Sin

Heels Have Eyes: For the Culture (TrillerTV+ – 3 AM ET)

* 4th Rope Flyweight Title Battle Royal: Nic Nemeth vs. Kenny King vs. Elijah vs. John Wayne Murdoch vs. Ryan Nemeth vs. Real1 vs. Bryan Keith vs. Mance Warner vs. Isaiah Broner vs. Joe Alonzo vs. Kevin Blackwood vs. Cha Cha Charlie vs. Kevin Knight vs. AJ Francis vs. Oddyssey vs. EJ Nduka vs. Mo Jabari vs. ??? vs. ??? vs. ???

* 4th Rope Tag Team Championship: The Hardys (Jeff Hardy & Matt Hardy) (c) vs. ??? & ???

* 4th Rope Heavyweight Title Steel Cage Match: Zilla Fatu (c) vs. Josh Bishop

* Mustafa Ali vs. Trevor Lee vs. Leon Slater

* Tiara James vs. Maya World

* Matt Riddle vs. Gabe Kidd