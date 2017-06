– Here are the G1 lineups for the August events. The shows will air live on New Japan World, you can check out the July schedule here…

August 1st (A Block) 5:30 AM ET

* Hiroshi Tanahashi vs. Kota Ibushi

* Tomohiro Ishii vs. Yuji Nagata

* YOSHI-HASHI vs. Bad Luck Fale

* Tetsuya Naito vs. Hirooki Goto

* Togi Makabe vs. Zack Sabre Jr.

August 2nd (B Block) 5:30 AM ET

* Kenny Omega vs. EVIL

* Minoru Suzuki vs. Satoshi Kojima

* Kazuchika Okada vs. Tama Tonga

* SANADA vs. Juice Robinson

* Michael Elgin vs. Toru Yano

August 4th (A Block) 5:30 AM ET

* Tetsuya Naito vs. Zack Sabre Jr.

* Hiroshi Tanahashi vs. Togi Makabe

* Kota Ibushi vs. Yuji Nagata

* Hirooki Goto vs. YOSHI-HASHI

* Tomohiro Ishii vs. Bad Luck Fale

August 5th (B Block) 4 AM ET

* Kazuchika Okada vs. EVIL

* Satoshi Kojima vs. SANADA

* Minoru Suzuki vs. Michael Elgin

* Tama Tonga vs. Toru Yano

* Kenny Omega vs. Juice Robinson

August 6th (A Block) 3 AM ET

* Hiroshi Tanahashi vs. Tomohiro Ishii

* Tetsuya Naito vs. Togi Makabe

* Hirooki Goto vs. Bad Luck Fale

* Kota Ibushi vs. YOSHI-HASHI

* Zack Sabre Jr. vs. Yuji Nagata

August 8th (B Block) 5:30 AM ET

* Kazuchika Okada vs. Minoru Suzuki

* Kenny Omega vs. SANADA

* Juice Robinson vs. Toru Yano

* Michael Elgin vs. EVIL

* Satoshi Kojima vs. Tama Tonga

August 11th (A Block Finals, 5:30 AM ET) (English Commentary)

* Hiroshi Tanahashi vs. Tetsuya Naito

* Kota Ibushi vs. Hirooki Goto

* Tomohiro Ishii vs. Zack Sabre Jr.

* Bad Luck Fale vs. Yuji Nagata

* Togi Makabe vs. YOSHI-HASHI

August 12th (B Block Finals, 5:30 AM ET) (English Commentary)

* Kazuchika Okada vs. Kenny Omega

* Minoru Suzuki vs. Toru Yano

* Tama Tonga vs. SANADA

* Michael Elgin vs. Juice Robinson

* Satoshi Kojima vs. EVIL

August 13th (G1 Climax 27 Finals) w/English Commentary 2AM ET

* Winner of the A Block vs. Winner of the B Block in the tournament finals