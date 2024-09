AAA Origenes Results: El Hijo del Vikingo Returns to the Ring

AAA held their Origenes event last night at the Gimnasio Nuevo León Unido in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. It will air at a later date. This featured the in-ring return of El Hijo del Vikingo, who has been out of action since February due to a ruptured ligament & damaged meniscus.

Here are results, via Tampico Lucha Fan:

* La Dinastía Solar (Solar & Solar Jr.) def. Los Tigres Universitarios (Tigre Universitario & Tigre Universitario Jr.).

* Los Guapos VIP (Bello Stone, Alan Stone & Zumbido) def. Las Divas (Pimpinela Escarlata, Dulce Kanela & Jessy Queen).

* Fatal Four Way Match: Dinamico def. Redimido, Tosscano & Charro Negro.

* Triple Threat Tag Match: Las Toxicas (Flammer & Hiedra) def. Dalys & Natalia Markova, and Las BraMexas (Julissa Mexa & Valentina Reis).

* Psycho Circus (Dave The Clown, Murder Clown & Panic Clown) def. Los Vipers (El Fiscal, Psicosis II & Abismo Negro Jr.).

* Laredo Kid, Octagon Jr. & Hijo del Vikingo def. Taurus, Belcegor & Emperador Azteca.

* Alberto El Patrón, Pierroth Jr. & El Mesías def. La Secta (Dark Cuervo, Dark Ozz & El Cibernetico).

Merecido reconocimiento a leyendas y grandes personas en esta noche. 🏆

Desde Monterrey en la Gira de #Origenes 🔥 pic.twitter.com/QPA2J7uXqt — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 30, 2024