CMLL Martes de Arena Mexico Results 7.16.24: World Trios Title Match, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico last night at Arena Mexico in Mexico City, with new World Trios champions crowned and more. Here are results, via Fightful:

* Pierrothito & Pequeño Violencia def. Magia & Kaligua.

* Two Of Three Falls Match: Metálica & Valkyria def. Maligna & Vaquerita.

Match Relampago: Difunto def. Fuego.

* Two Of Three Falls Match: Hombre Bala Jr, Max Star & Futuro def. Cancerbero, Crixus & Vegas (2-1).

* Two Of Three Falls Match: Atlantis, Flip Gordon & Brillante Jr def. Los Depredadores (2-1).

* CMLL World Trios Championship Match: Máscara Dorada, Star Jr & Neón def. Los Bárbaros

Con su acoplamiento perfecto, Pequeño Violencia y Pierrothito se apuntan la primera victoria de esta noche. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/G9zWr8OA38 — Arena México (@Arena_MX) July 17, 2024

El Difunto se lleva la victoria en un #MatchRelámpago sumamente aguerrido ante el oaxaqueño Fuego. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/v3dNOyx3Bn — Arena México (@Arena_MX) July 17, 2024