CMLL Sábado De Coliseo Results 9.28.24: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held their Sábado De Coliseo show on Saturday with a series of two out of three falls matches and more. You can see the full results below from the show, per Fightful:

* Full Metal & Pequeño Pólvora def. Acero & Aéreo

* Two of Three Falls Match: Eléctrico, Emperador Jr. & Astral def. La Ola Blanca (2-1)

* Match Relámpago: Reyna Isis def. India Sioux

* Two of Three Falls Match: Crixus, Rey Bucanero & Barboza def. Xelhua & La Fuerza Poblana (2-1)

* Two of Three Falls Match: Explosivo & La Fuerza Tapatia (Star Black & Fugaz) def. El Valiente, Dragón Rojo Jr. & Akuma (2-1)

* Two of Three Falls Match: Mistico, Star Jr. & Esfinge def. Zandokan Jr. & Los Guerreros Laguneros (2-1)

La Ola Blanca ha sido derrotada por el tridente científico conformado por Emperador Jr., Eléctrico y Astral en la segunda batalla de la noche. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/BUPgR7coZK — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) September 29, 2024

¡Problemas ente poblanos! Guerrero Maya quiere ser el quien rinda a Crixus y ataca a su compañero Xelhua… 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/scuHg3htxo — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) September 29, 2024