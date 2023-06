CMLL Viernes Espectacular 6.02.2023: Titles Change Hands

– CMLL presented Viernes Espectacular last night at the Arena Mexico in Mexico City. The event aired live on Ticketmaster’s pay-per-view channel. Below are some results, per Fightful:

* Angelito & Galaxy beat Pierrothito & Mercury.

* Max Star & Future beat Halcon Suriano Jr & Neon.

* Black Wave (Akuma, Espanto Jr & Dark Magic) beat Dreamcatcher Sweets (King Comet, Sweet Gardenia & Black Spirit).

* CMLL Mexican Middleweight Championship Match: Guerrero Maya Jr. beat Roar (c) to win the title

* CMLL World Trios Championship Match: Star Jr, Volador Jr & Atlantis Jr beat Los Infernales (Sorcerer, Euphoria & Mephisto) (c) to win the titles.

* Místico, Panterita del Ring Jr & Soberano Jr beat Warrior Force & Laguneros Warriors (Last Warrior & Stuka Jr).

