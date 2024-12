CMLL Viernes Espectacular Results 12.27.24: Finals Of Gran Alternativa Tournament, More

CMLL held its latest Viernes Espectacular show on Friday, and the results are online. You can check out the full results from the Mexico City show below, per Fightful:

* Kemonito & Tengu def. Kemalito & Chamuel

* Two Of Three Falls Match: Los Dulces AtrapaSueños def. Vegas, El Cobarde & El Coyote (2-1)

* Match Relampago: Flip Gordon def. Stuka Jr.

* Two Of Three Falls Match: Hijo del Villano III, Akuma & El Valiente def. El Barco Fantasma (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Volador Jr., Hechicero & Bárbaro Cavernario def. Atlantis Jr., Star Jr. & Neón (2-1)

* 2024 Gran Alternativa Tournament Finals: Legendario & Templario def. Crixus & Ultimo Guerrero

Chamuel conecta con foul a Kemonito y es descalificado junto a Kemalito en la primera lucha de la noche 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/HM2H0G2LKd — Arena México (@Arena_MX) December 28, 2024

Zandokan Jr. pierde la cabeza en contra del Hijo del Villano III golpeándolo con foul 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/hYSodaksGG — Arena México (@Arena_MX) December 28, 2024