Card Announced For CMLL Noche de Campeones

CMLL has announced the lineup for Noche de Campeones, which happens on September 27 at Arena Mexico. The lineup was determined by a series of polls over the last month.

* CMLL World Pequeño Estrellas Championship Match: Último Dragoncito (c) vs. Pierrothito.

* CMLL National Women’s Championship Match: Reyna Isis (c) vs. Sanely.

* CMLL National Tag Team Championship Match: Los Depredadores (Magnus & Rugido) (c) vs. Los Villanos (Villano III Jr. & Hijo de Villano III).

* CMLL National Lightweight Championship Match: Futuro (c) vs. Rayo Metalico.

* CMLL World Trios Championship Match: Máscara Dorada, Neón & Star Jr. (c) vs. Los Infernales (Euforia, Averno & Mephisto).

* CMLL World Historic Light Heavyweight Championship Match: Atlantis Jr. (c) vs. Soberano Jr.

* CMLL World Middleweight Championship Match: Templario (c) vs. Volador Jr.