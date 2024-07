CMLL Domingo Familiar 7.7.24 Results: Gran Guerrero vs Terrible, More

The Consejo Mundial de Lucha Libre held the Family Sunday event on July 7, 2024, at Arena Mexico in Mexico City, Mexico. The event was streamed on CMLL’s YouTube Channel. Here are the results, courtesy of Fightful:

* Chamuel & Periquito Sacaryas def. Kemalito & Mije.

* 2/3 Falls Match: Crixus, Vegas & Dark Magic def. Valiente Jr, Robin & Fuego (2-1).

* 2/3 Falls Match: Panterita del Ring & Divinos Laguneros (Blue Panther Jr & Hijo de Blue Panther) def. Virus, Coyote & Cancerbero (2-1).

* 2/3 Falls Match: Valiente, Star Black & Atlantis def. Mephisto, Magnus & Kráneo (2-1).

* CMLL World Heavyweight Championship Match: Gran Guerrero (champion) def. El Terrible.

* 2/3 Falls Match: Ángel de Oro & Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario & Dragón Rojo Jr) def. Máscara Dorada, Flip Gordon & Neón (2-1).